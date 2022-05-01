Російські загарбники залякують та примусово вивозять жителів міста Куп'янськ, що на Харківщині, та сусідніх населених пунктів до Росії, повідомив офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

«Російські окупанти залякують та примусово вивозять жителів міста Куп'янськ Харківської області та сусідніх населених пунктів до Російської Федерації. Окрім того, окупанти поширюють фейкову інформацію про нібито захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Офісу омбудсмена, також в окупованому Бердянську, за повідомленнями місцевих жителів, загарбники ходять по квартирах та будинках, з яких виїхали жителі міста, щоб поселити туди колаборантів та осіб, які приїхали з «ДНР» та погодилися працювати в окупаційній міській раді.

Нагадаємо, що законно обраний міський голова Куп’янська Геннадій Мацегора погодився на співпрацю з загарбниками і впустив у місто російські війська на четвертий день війни – 27 лютого. У зв’язку з цим, йому оголосили підозру в державній зраді.