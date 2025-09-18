46-річна Тетяна Чорновол є чинною військовослужбовицею

Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою від партії «Європейська солідарність». Вона замінить убитого 30 серпня львівського нардепа Андрія Парубія. Про це у четвер, 18 вересня, повідомила ЦВК.

Зазначається, що Тетяна Чорновол є наступною за черговістю кандидаткою в списку від партії «Європейська солідарність».

«ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії “Європейська солідарність” під №27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах», – повідомили в ЦВК.

Додамо, що Андрій Парубій став народним депутатом від партії «Європейська Солідарність» на позачергових виборах у 2019 році. 30 серпня його застрелили неподалік дому на вул. Єфремова. За кілька днів за підозрою у вбивстві затримали львів’янина Михайла Сцельнікова. Нардепи закликали президента присвоїти Андрію Парубію звання Героя України.

46-річна Тетяна Чорновол за освітою журналістка, серед іншого як розслідувачка висвітлювала розбудову Межигір’я президентом-втікачем Віктором Януковичем. У 2022 році балотувалась до Верховної Ради 4-го скликання за списком блоку «Проти всіх», а у 2012 році – від ВО «Батьківщина». Тетяна Чорновол була активною учасницею. Революції Гідності. Наприкінці 2013 року її жорстко побили.

У 2014 році вона стала депутаткою 8-го скликання від «Народного фронту», була членкинею комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони та штатною радницею міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

У 2019 році ДБР повідомила Тетяні Чорновол про підозру у перешкоджанні журналістській діяльності, а через рік – у вбивстві через підпал офісу «Партії регіонів» під час Євромайдану. Сама депутатка ці звинувачення відкидає.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році Тетяна Чорновол воювала у складі 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Згодом командувала розрахунком протитанкового ракетного комплексу «Стугна-П» у складі 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Має звання молодшого лейтенанта.