Перші виплати за новими правилами будуть до 20 липня

У липні всі військовослужбовці отримають збільшене грошове забезпечення – від 30 тис. грн в тилу до 460 тис. грн в зоні бойових дій, що передбачає постанова №768 від 12 червня. Хто, скільки і коли отримає, пояснили на сайті міністерства оборони України.

Надбавка 10 тис. грн в тилу

Базове (мінімальне) грошове забезпечення військовослужбовців в червні і липні не збільшилось і залишається на рівні близько 20 тис. грн. Проте військові отримають надбавки, зокрема й нові.

Так, ті, хто служать на тилових посадах, отримають тилову додаткову винагороду в розмірі 10 тис. грн. Таким чином, разом із базовим грошовим забезпеченням мінімальна виплата в тилу становитиме від 30 тис. грн на місяць.

Виплати на лінії зіткнення

Постанова №768 передбачає диференційовані бойові виплати відповідно до зони, де служить військовий. Розміри бойових такі:

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за участь в бойових діях на лінії зіткнення – 100 тис. грн/місяць;

перебування і виконання завдань до взводного опорного пункту включно – 170 тис. грн/місяць;

перебування і виконання завдань до ротного опорного пункту включно – 70 тис. грн/місяць.

Виплати нараховуються пропорційно кількості днів виконання завдань у відповідній зоні.

Доплати штурмовикам

За активні бойові операції передбачено окремі добові:

відновлення позицій у глибині власної оборони – 20 тис. грн/доба;

штурм на лінії зіткнення або в глибині оборони противника – 40 тис. грн/доба.

Ліміт на суму виплат

Сукупний розмір щомісячних бойових виплат (виконання завдань на лінії бойового зіткнення, в певній зоні і додаткових виплат за штурмові дії) обмежено сумою 460 тис. грн/місяць.

Базове грошове забезпечення, одноразова допомога за укладення контракту і бонуси за результат бойових дій додаються до цієї суми окремо.

Бонуси за результат

Поза загальним лімітом бойових виплат виплачуються персональні бонуси:

захоплення противника в полон – 100 тис. грн за кожного;

знищення в контактному бою (за наявності відеофіксації) – 15 тис. грн за кожного.

(інфографіка Міноборони)

Виплати за постановою № 768 поширюються на всіх військовослужбовців, незалежно від виду служби, підрозділу і від того, чи уклали вони новий мотиваційний контракт. Перші виплати за червень 2026 року мають надійти до 20 липня.