Чоловік вимагав 3,5 тис. доларів за безперешкодне перевезення вантажів зі сміттям

Правоохоронці викрили заступника начальника Укртрансбезпеки Тернопільщини, який вимагав хабарі за безперешкодний проїзд дорогами області. Частину хабаря посадовець попросив замаскувати під шоколадку. Загалом задокументували кілька фактів передачі йому хабарів на суму 3,5 тис. доларів.

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За даними поліції, заступник начальника Укртрансбезпеки регулярно отримував хабарі від місцевого підприємства, яке займається вивезенням побутового сміття. Чиновник повідомив представнику компанії, що всі його вантажівки перебувають у «чорному списку». Погрожував, що підлеглі зупинятимуть транспорт для перевірки документів та вагового контролю, з можливістю подальших штрафів.

Спершу заступник зазначив, що фірма має щомісяця сплачувати йому 2,5 тис. доларів. Із них 2 тис. доларів посадовець вимагав готівкою, а ще 500 доларів – як оплата оренди квартири в новобудові Тернополя.

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Представник фірми після таких заяв звернувся до працівників управління стратегічних розслідувань. Правоохоронці почали стежити за вимагачем. Згодом посадовець змінив свої вимоги та погодився отримувати хабар лише у вигляді оплати орендованого житла. Сторони домовилися про передачу 1 тис. доларів раз на два місяці для оплати квартири. Ще одну таку суму чиновник отримав за серпень та вересень 2026 року.

7 жовтня під час чергової передачі грошей посадовець вирішив замаскувати хабар під подарунок. Він попросив представника компанії покласти гроші під обгортку шоколадки та непомітно передати її під час зустрічі в кафе. Після отримання солодощів з грошима він залишив заклад. На вулиці його затримали.

Правоохоронці задокументували кілька фактів передачі грошей на загальну суму 3,5 тис. доларів. Як повідомили в прокуратурі області, наразі підозрюваного відсторонено від посади. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у майже 200 тис. грн.

Заступнику начальника Укртрансбезпеки Тернопільщини повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.