Волинянин Олександр Альбощий відбуває увʼязнення у виправній колонії на Дніпропетровщині

Засуджений за шахрайство та виправдовування збройної агресії проти України волинянин Олександр Альбощий погодився на обмін у Росію. Про це йдеться на сайті державного проєкту «Хочу к своим», де зібраний перелік колаборантів, які зголосилися на обмін у РФ.

Олександр Альбощий очікує, що його обміняють на когось з полонених українців понад три місяці. У липні 2025 року чоловік написав лист до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та попросив передати його у Росію або на тимчасово окуповану територію.

Наразі Олександр Альбощий відбуває покарання у Камʼянській виправній колонії на Дніпропетровщині. Суд призначив йому пʼять років позбавлення волі за виправдовування збройної агресії Росії проти України (ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу) та шахрайство (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу).

Додамо, що державний проєкт «Хочу к своим» – публічна база російських агентів, зрадників і колаборантів, які бажають виїхати до РФ в обмін на повернення українців з російської неволі. У листопаді 2024 року засуджений за держзраду і співпрацю з російськими спецслужбами начальник відділу прикордонного загону на Волині Ігор Кадаєв також погодився на обмін у Росію в межах цієї програми. Він досі очікує схвальної відповіді.