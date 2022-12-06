Михайло Царьов просить обміняти його на полонених українських військових

Брат колишнього нардепа-втікача Олега Царьова Михайло Царьов, якого Служба безпеки України затримала за підозрою у тероризмі, просить обміняти його на українських полонених. Про це 6 грудня повідомила прес-служба СБУ.

Правоохоронці затримали Михайла Царьова в травні 2022 року під час спецоперації в Дніпрі, де він мешкав із 2014 року. Слідчі довели, що Михайло Царьов підтримував зв’язок із братом-утікачем, який переховується у Росії. Після російського вторгнення він намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.

Натомість росіяни обіцяли призначити його головою окупаційної адміністрації регіону. Коли ж окупувати Дніпропетровщину не вдалося, Михайло Царьов отримав вказівку влаштувати в області серію вибухів на об’єктах інфраструктури.

Під час обшуків у його помешканні правоохоронці виявили зброю та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки та паспорти громадянина Росії.

6 грудня в СБУ повідомили, що Жовтневий районний суд Дніпра визнав Михайла Царьова винним за ст. 258 (терористичний акт) ККУ й призначив йому 5 років позбавлення волі. СБУ також опублікувала відеозвернення Михайла Царьова, в якому він просить брата допомогти обміняти його на українських військових, які перебувають у російському полоні.

Зазначимо, що самого Олега Царьова в Україні заочно засудили до 12 років тюрми за перехід на бік ворога у 2014 році.