Жінку затримали, коли та намагалася втекти з України

В Одесі затримали російську агентку, яка готувала вбивство одного з офіцерів Сил спеціальних операцій. Її завербували через пропагандистський проєкт нардепа-зрадника Віктора Медведчука «Другая Украина», повідомили у середу, 22 квітня, у пресслужбі СБУ.

За даними СБУ, підготовкою замаху на військового займалася колишня мешканка Кіровоградської області, яка попередні 15 років жила в Росії. До офісу проєкту Віктора Медведчука «Другая Украина» в Москві вона звернулася за юридичною допомогою, бо її звинуватили у крадіжці.

«Втім, замість юридичних консультацій представники екснардепа “передали” фігурантку співробітникам ФСБ. В обмін на “закриття справи” російські спецслужбісти “відрядили” агентку до Одеси для підготовки замаху на командира підрозділу ССО», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зловмисниця прибула до Одеси та орендувала квартиру в будинку, де проживав військовий. За гроші російських спецслужб вона також придбала вживане авто, щоб слідкувати за машиною офіцера ССО. Згодом жінка встановила під капот його авто GPS-трекер, який отримала від ФСБ перед виїздом в Україну.

«За допомогою віддаленого доступу до “маячка” російська спецслужба сподівалася відстежувати маршрути та часові інтервали руху військового. Отримані розвіддані ФСБ планувала використати для ліквідації українського спецпризначенця», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Українські спецпризначенці затримали російську агентку одразу після того, як вона заклала GPS-трекер та їхала на таксі до кордону. Зазначається, що жінка намагалася втекти до Росії через треті країни.

Під час обшуків у фігурантки вилучили смартфон, яким вона користувалася для комунікації з куратором ФСБ. Їхнє спілкування було законспіроване та подавалося під виглядом «близьких стосунків». Агентці повідомили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ).