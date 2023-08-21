Житлова частина комплексу VikingPark об’єднує кілька секцій

Будівництво житлового комплексу Viking Park від самого початку було нетиповим для міста – від архітектури і планування до підходів в будівництві. Зокрема, спочатку було здано бізнес-центр класу А і першу частину житлового комплексу. Будівництво останніх компанія зуміла налагодити в непростих умовах воєнного вторгнення. Сертифікат готовності до експлуатації другої черги комплексу було отримано в серпні 2022 року. Як пояснили в компанії, налагодження повноцінної роботи та завершення будівництва були серед пріоритетів діяльності.

«Головна концепція наших комплексів – комфортне проживання, енергоефективність, робочі місця і безпека, – говорить Вікторія Павлюк, директор з продажів Viking Development. – Зараз, з врахуванням вимог часу і новими стандартами будівництва, комплекс розв'язує відразу кілька завдань. Це і естетична складова і безпекова, а формування простору створювалося з повагою до гідності людей, які тут будуть мешкати».

Будівництво, за словами представників компанії, здійснювалося не тільки з врахуванням містобудівних та інженерних вимог, але й розумінням особливої честі та поваги до людей – власників помешкань, мешканців міста і захисників країни, завдяки відвазі яких і будівництво і життя має можливість продовжуватися.

«Завершення будівництва всього комплексу цьогоріч практично співпало з відзначенням свята Спаса. Відтак ми вирішили його провести в форматі зустрічі будівельників та власників помешкань і їх сімей на території збудованого вже комплексу. Такий формат став до певної міри традиційним для нас – в подібний спосіб ми презентували завершення попередніх черг. Це і своєрідний тест-драйв всіх складових ЖК і можливість почути та побачити реакцію і відгуки людей, які житимуть в цьому просторі», – говорять в Viking Development.

Інфраструктура житлового комплексу

Бізнес-центр VIKING складається з двох секцій загальною площею 18 770 кв. м і пройшов «зелену» сертифікацію згідно з міжнародними стандартами BREEAM. Власником бізнес-центру стала одна з найбільших українських інвестиційних компаній Dragon Capital.

Житлова частина комплексу Viking Park об’єднує кілька секцій, що мають великі тераси та патіо, громадські та комерційні приміщення на перших поверхах, підземний паркінг та дитячий клуб. Внутрішні двори комплексу спроектовані зі спортивними та ігровими майданчиками, зручними вуличними меблями і зеленими зонами Територію доповнюють майданчики для дітей, сучасні ландшафтні рішення, які разом формують повноцінний комфортний безпечний і зручний простір.

Вже у вересні, до речі, почне працювати приватний дошкільний заклад «Англоленд», який пропонує ефективну навчальну програму, різноманітні майстер-класи, фізичний розвиток, підготовку до школи та англомовне середовище, сформоване професійними педагогами.

«Наш підхід до будівництва – створення мікрокварталів повноцінного простору з бізнес-центрами, громадськими просторами, житлом, підземними паркінгами подвійного використання. В комплексі це забезпечує якісне проживання, робочі місця, наявність послуг та товарів, створює безпечне середовище», – говорять в компанії.

За таким же принципом ведеться будівництво і наступних комплексів компанії: