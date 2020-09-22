Щотижня оглядач ZAXID.NET Андрій Дрозда записує коротенький влог «П’ємонт», де коментує найцікавіші, на його думку, новини і події. Цього тижня у випуску: Чому Володимир Зеленський під час візиту до Львова поводився як Петро Порошенко; Про що свідчить поява на Ратуші банера «Досить компромісів з ворогом!»; Як у виборчих списках «ЄС» з’явилися скандальні забудовники і люди Свіщова та Козловського?

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