Зеленський поки не дозволив військовим перейти до прямих ударів по авіаційній інфраструктурі

Початковий план української операції M&M's із блокування російських аеропортів передбачав прямі удари безпілотників по авіаційній інфраструктурі. Однак президент України Володимир Зеленський поки не дозволив військовим перейти до такого сценарію. Про це повідомило у четвер, 15 жовтня, видання The Atlantic із посиланням на неназваних авторів операції.

За словами співрозмовників видання, операція M&M's перебуває лише на початковому етапі. Досі Україна застосовувала далекобійні дрони, щоб порушувати роботу повітряного простору поблизу російських аеропортів, але не атакувала самі об'єкти безпосередньо.

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Під час одного з нальотів безпілотників на вихідних, імовірно 10–11 жовтня, уламки збитого українського дрона впали на територію аеропорту в Сочі. Унаслідок цього загорілася адміністративна будівля. Водночас амбітніший варіант операції передбачає використання безпілотників зі штучним інтелектом, які зможуть обходити російську протиповітряну оборону та завдавати ударів по аеропортах Москви й інших російських міст.

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Один із розробників плану розповів The Atlantic, що незабаром такі дрони мають почати виробляти у великих масштабах. Проте, за його словами, Зеленський поки не надав військовим дозволу на застосування цієї тактики.

Що відомо про операцію M&M's

У серпні The Atlantic із посиланням на неназвані джерела повідомляло, що Україна розробляла масштабну операцію M&M's, яка мала передбачати використання роїв автономних безпілотників зі штучним інтелектом.

План передбачав запуск до 1000 невеликих і недорогих дронів щоночі. За задумом розробників, це мало змусити міжнародні авіакомпанії припинити польоти до Москви, посилити ізоляцію російської еліти та підштовхнути главу рф володимира путіна до переговорів.

Однак, як писало видання, підготовку операції призупинили після відставки колишнього міністра оборони України Михайла Федорова. Він домовлявся з європейськими партнерами про фінансування проєкту та залучив українських програмістів до розробки системи наведення на основі штучного інтелекту. Сам Федоров підтверджував, що Україна готувала таку операцію. Назву M&M's він пояснив історією про коробку однойменних цукерок, яку йому подарували на день народження. На початку вересня Зеленський заявив, що повітряний простір Росії стане небезпечним для цивільної авіації.

Нагадаємо, 15 жовтня президент заявив про відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. За його словами, Україна на три дні зупиняла атаки на енергетичні об’єкти в РФ на прохання США, однак російські війська продовжували бити по українській енергетичній інфраструктурі.