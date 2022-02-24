Зеленський підписав указ про створення в усіх областях військових адміністрацій
Їх створять на базі обласних державних адміністрацій
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Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на базі обласних державних адміністрацій. Про це ввечері у четвер, 24 лютого, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
«Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення на базі районних адміністрацій військових адміністрацій», – заявив Подоляк на брифінгу.
Він наголосив, що це значить, що спротив, відсіч будуть наростати, а необхідні логістичні рішення будуть прийняті.
Зазначимо, згідно із законодавством, на територіях, де запровадили воєнний стан, можуть створювати тимчасові органи влади – військові адміністрації. Особливість таких органів у тому, що вони мають працювати для забезпечення потреб органів влади в умовах воєнного стану.
Наприклад, якщо облдержадміністрація стає військовою адміністрацією, у ній посади держслужбовців можуть заміщати військовими.
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