Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на базі обласних державних адміністрацій. Про це ввечері у четвер, 24 лютого, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення на базі районних адміністрацій військових адміністрацій», – заявив Подоляк на брифінгу.

Він наголосив, що це значить, що спротив, відсіч будуть наростати, а необхідні логістичні рішення будуть прийняті.

Зазначимо, згідно із законодавством, на територіях, де запровадили воєнний стан, можуть створювати тимчасові органи влади – військові адміністрації. Особливість таких органів у тому, що вони мають працювати для забезпечення потреб органів влади в умовах воєнного стану.

Наприклад, якщо облдержадміністрація стає військовою адміністрацією, у ній посади держслужбовців можуть заміщати військовими.

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