Зеленський пояснює вето закону частково конкуруючими між собою правками до другого читання

Президент України Володимир Зеленський ветував закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Документ повернули до Верховної ради з пропозиціями президента, йдеться на сайті парламенту.

Так, Зеленський пропонує передбачити, що ВККС вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів, щонайменше шість із яких призначені з-поміж суддів або суддів у відставці.

Також президент пропонує встановити, що на запит члена першого складу Конкурсної комісії для організаційного, технічного забезпечення здійснення його повноважень КК може залучати помічників, перекладачів.

Фінансування діяльності таких помічників, перекладачів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.

Зеленський пояснює вето закону частково конкуруючими між собою правками до другого читання. Адже у документі одна норма надає міжнародним експертам вирішальний голос у конкурсній комісії, а інша визначає, що для прийняття рішення про призначення члена ВККС необхідно по два голоси українських та міжнародних експертів.

У жовтні 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроект про судову реформу, ініційований президентом Володимиром зеленським. Документ передбачає скорочення удвічі чисельності Верховного суду України – до 100 людей. Також нардепи розпустили ВККС і скоротили кількість її членів із 16 до 12.

У листопаді 2019 року Володимир Зеленський підписав закон про судову реформу, та потім Конституційний суд визнав частину його положень незаконними. Тож до другого читання законопроект доопрацювали.

29 червня парламент ухвалив законопроект №3711-д, що мав відновити роботу ВККС.