Андріян Гутник (зліва) та Ігор Гриньків отримали ордени

Президент Володимир Зеленський відзначив орденами депутата Львівської міськради Андріяна Гутника та міського голову Золочева Ігоря Гриньківа.

Відповідно до указу президента про відзначення держнагородами з нагоди 35-річниці Незалежності України, депутата Львівської міськради від партії «Свобода», першого віцепрезидента Громадської організації «Федерація плавання України» Андріяна Гутника відзначено орденом «За заслуги» III ступеня, а Золочівського міського голову Ігоря Гриньківа – орденом «За заслуги» II ступеня.

Нагороди вручені «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів держави, сумлінне виконання професійного обов’язку».

Цим же указом почесні звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно директорові Державного навчального закладу «Меденицький професійний ліцей» Василю Лужецькому, а звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» отримали учитель фізичної культури Рихтицького ліцею Дрогобицького району Андрій Шевчук та директорка Комунального закладу «Центр олімпійської підготовки» Львівської облради Уляна Штангет.

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