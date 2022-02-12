Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) стосовно запровадження санкцій проти телеканалу «НАШ», який належить проросійському політику Євгену Мураєву. Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента 11 лютого. Він набирає чинності з дня його публікування.

Санкції проти телеканалу «НАШ» ввели на засіданні РНБО, яке проходило у Харкові 11 лютого. Вони передбачають анулювання або зупинення ліцензій, заборону користування радіочастотним ресурсом України, блокування активів, обмеження торговельних операцій тощо.

Такі санкції триватимуть п’ять років. Зеленський, коментуючи рішення РНБО, наголосив, що «жоден справді наш, український телеканал не постраждав».

«НАШ» – український новинно-політичний телеканал, що належить ТОВ «Наша Прага», яким, своєю чергою, володіє кіпрський офшор Demosena Investments Ltd. Він почав мовити на базі жіночого телеканалу «Максі-ТВ» в листопаді 2018 року. Кінцевим бенефіціаром є Володимир Мураєв – батько екс-депутата Євгена Мураєва. В ефірі каналу неодноразово лунали проросійські заяви, а експертами туди кликали екс-прем'єра Миколу Азарова, представника російських терористів «ЛНР» Родіона Мірошніка тощо.

Раніше Мураєвим належав також нині заблокований в Україні проросійський телеканал NewsOne, який згодом купив бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак.

Санкції проти телеканалу NewsOne, ZIK і «112 Україна», які входили до холдингу Козака, РНБО ввела 2 лютого 2021 року. Крім того, наприкінці грудня РНБО також ввела санкції проти телеканалів «Перший незалежний» та UkrLive, які перебувають в орбіті впливу Медведчука, хоча юридично належать Нестору Шуфричу. Усі вищезгадані телеканали відомі проросійською риторикою.