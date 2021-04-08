Президент України Володимир Зеленський досі не ввів у дію санкції проти Віктора Януковича, а також чиновників і бізнесменів часів його президентства, які Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ініціювала ще 19 березня. Зазвичай президент підписує укази про санкції, які вводить РНБО, максимум через кілька днів після її засідання. В Офісі президента не пояснили, з яких причин Зеленський досі не підписав відповідний указ.

19 березня члени Ради нацбезпеки і оборони підтримали рішення про внесення змін до санкційних списків. Туди потрапив екс-президент-утікач Віктор Янукович та низка пов’язаних з ним колишніх урядовців, народних депутатів, силовиків, які сприяли окупації Криму Росією і бізнесменів. Зокрема, під санкції потрапив екс-прем’єр-міністр Микола Азаров, екс-голова НБУ Ігор Соркін, колишні міністри оборони Павло Лебедєв і Дмитро Саламатін, колишній міністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко та інші.

За законом, рішення РНБО вводяться в дію указами президента. Тому 23 березня рішення РНБО щодо санкцій разом із проектом відповідного указу надіслали Володимиру Зеленському. Проекти указів президента має опрацьовувати і подавати на підпис голові держави його Офіс.

В Офісі президента у відповідь на інформаційний запит «Української правди» повідомили, що 23 березня зареєстрували проєкт указу, що надійшов з РНБО. Документ передали на підпис президенту.

Однак, як зазначили в РНБО, станом на 5 квітня (день, коли відомство готувало відповідь на запит) їхнє рішення не було введено в дію.

Станом на 8 квітня указ Зеленського, який би ввів у дію санкції, досі відсутній на офіційному сайті президента.

Журналісти просили назвати причини непідписання указу, однак Офіс президента залишив це запитання без відповіді.

Крім того, РНБО і ОП не надали переліки осіб, яких мають стосуватись нові санкції, та конкретних обмежень, що передбачені цими санкціями. У РНБО також не відповіли на запитання, чи розглядалось введення обмежень проти компаній, підконтрольних Януковичу та його оточенню.

У Раді нацбезпеки послались на те, що ця інформація є службовою.