Зеленський з невідомих причин не запустив санкції РНБО проти режиму Януковича
РНБО ввела санкції проти Віктора Януковича ще 19 березня, але без президентського указу вони не можуть почати діяти
Президент України Володимир Зеленський досі не ввів у дію санкції проти Віктора Януковича, а також чиновників і бізнесменів часів його президентства, які Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ініціювала ще 19 березня. Зазвичай президент підписує укази про санкції, які вводить РНБО, максимум через кілька днів після її засідання. В Офісі президента не пояснили, з яких причин Зеленський досі не підписав відповідний указ.
19 березня члени Ради нацбезпеки і оборони підтримали рішення про внесення змін до санкційних списків. Туди потрапив екс-президент-утікач Віктор Янукович та низка пов’язаних з ним колишніх урядовців, народних депутатів, силовиків, які сприяли окупації Криму Росією і бізнесменів. Зокрема, під санкції потрапив екс-прем’єр-міністр Микола Азаров, екс-голова НБУ Ігор Соркін, колишні міністри оборони Павло Лебедєв і Дмитро Саламатін, колишній міністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко та інші.
За законом, рішення РНБО вводяться в дію указами президента. Тому 23 березня рішення РНБО щодо санкцій разом із проектом відповідного указу надіслали Володимиру Зеленському. Проекти указів президента має опрацьовувати і подавати на підпис голові держави його Офіс.
В Офісі президента у відповідь на інформаційний запит «Української правди» повідомили, що 23 березня зареєстрували проєкт указу, що надійшов з РНБО. Документ передали на підпис президенту.
Однак, як зазначили в РНБО, станом на 5 квітня (день, коли відомство готувало відповідь на запит) їхнє рішення не було введено в дію.
Станом на 8 квітня указ Зеленського, який би ввів у дію санкції, досі відсутній на офіційному сайті президента.
Журналісти просили назвати причини непідписання указу, однак Офіс президента залишив це запитання без відповіді.
Крім того, РНБО і ОП не надали переліки осіб, яких мають стосуватись нові санкції, та конкретних обмежень, що передбачені цими санкціями. У РНБО також не відповіли на запитання, чи розглядалось введення обмежень проти компаній, підконтрольних Януковичу та його оточенню.
У Раді нацбезпеки послались на те, що ця інформація є службовою.