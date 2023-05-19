Президент України Володимир Зеленський прибув 19 травня до Саудівської Аравії із лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів арабських країн «не закривати очі на війну» та російську агресію в Україні. З відповідним зверненням голова держави виступив на саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії.

«Я сподіваюся, що більшість із нас тут заради миру та справедливості... Навіть якщо тут на саміті є люди, які інакше дивляться на війну, на нашу землю, називаючи її конфліктом, я впевнений, що ми всі можемо об'єднатися у порятунку людей із кліток російських в'язниць. На жаль, є у світі і серед вас такі, хто заплющує очі на ці клітки та незаконні анексії», – сказав глава держави.

відео Офісу президента

За словами президента, арабський світ повинен допомогти у захисті населення України, зокрема мусульманської громади, що проживає в країні, а також сприяти звільненню Криму та інших окупованих Росією територій.

«Зі мною тут Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, одного з корінних народів України, батьківщиною якого є Крим, центр мусульманської культури в Україні. Протягом століть кримські татари були і повинні залишатися невід'ємною та сильною частиною мусульманської спільноти світу. Але ж Крим першим постраждав від російської окупації. І досі більшість репресованих в окупованому Криму є мусульманами», – наголосив президент України.

Зазначимо, що сьогодні, 19 травня, президент України Володимир Зеленський приїхав до Саудівської Аравії. Зеленський повідомив, що серед пріоритетів візиту – повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих.

Раніше повідомлялося про те, що спадкоємець королівського трону Саудівської Аравії, принц Мухаммед бен Салман, запропонував посередництво на переговори між президентом РФ Володимиром Путіним, який розв'язав повномасштабну війну проти України, і президентом Володимиром Зеленським.