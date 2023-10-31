Володимир Зеленський пропонує розірвати консульську угоду між Україною та РФ

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про припинення дії Консульської конвенції між Україною і Російською Федерацією.

Картка законопроекту під №0231 з'явилася на сайті парламенту ввечері у вівторок, 31 жовтня.

Текст документа наразі не оприлюднено.

Зауважимо, що Консульська угода між Україною та РФ була підписана у січні 1993 року, а набула чинності у листопаді 1995 року. Це документ, який регулює консульські відносини між державами. Зокрема мова йде про регулювання питання відкриття консульств, призначення і допущення глав консульських установ, а також консульські функції.

Зауважимо, що після повномасштабного вторгнення російської армії Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. У результаті розриву дипвідносин обидві сторони залишилися без можливості двосторонньої комунікації у дипломатичній площині. Дипломатичні відносини між країнами відбуваються за посередництва третіх країн. Крім того, свою діяльність припинили українські та російські дипломати в Україні та РФ.

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