У криниці втопився 18-річний чоловік

На Тернопільщині 26 жовтня у криниці знайшли тіло 18-річного чоловіка, який впав туди і втопився. Рятувальники витягнули чоловіка і передали правоохоронцям.

Трагедія сталася в селі Гермаківка Іване-Пустенської громади Чортківського району. У поліції повідомили ZAXID.NET, що родичі із заявою про зникнення 18-річного чоловіка звернулися ще 24 жовтня. Односельчани намагалися знайти його самотужки. Обшукали всі покинуті хати, але ніде його не знаходили.

26 жовтня жителі села Гермаківка помітили біля закинутого колодязя нежитлової хати чоловічі речі. Коли заглянули в середину криниці, то побачили на дні тіло. На місце трагедії одразу викликали рятувальників та працівників поліції.

«За допомогою рятувального спорядження працівники ДСНС підняли тіло загиблого з криниці, глибиною 4 метри. Чоловіка передали поліцейським», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в п’ятницю, 27 жовтня.

Тіло жителя села Гермаківка поліцейські направили на проведення судово-медичної експертизи, щоб встановити точну причину смерті. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою самогубство). Поліцейські будуть з’ясовувати причини смерті чоловіка.