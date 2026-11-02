У Чортківському районі викрили 19-річного місцевого жителя, який напав на школярку та незаконно її утримував. Про випадок повідомила матір дівчинки. Поліцейські завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду, повідомили в головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області.

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За даними правоохоронців, в одній із соціальних мереж з’явився допис жительки Чортківського району про те, що 23 вересня на її 10-річну доньку дорогою зі школи напав невідомий чоловік. Після цього він намагався утримувати дитину, однак завдяки небайдужим місцевим мешканцям дитину вдалося врятувати.

Того дня ж до співробітників Чортківського райуправління поліції звернулася мати потерпілої. Правоохоронці встановили особу чоловіка та затримали його. 19-річному жителю Чортківщини повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі, вчинене щодо малолітньої особи).

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25 вересня Чортківський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. 19 жовтня за результатами розгляду апеляційної скарги запобіжний захід змінили на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслета.

Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до 5 років.