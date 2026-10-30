Інцидент трапився на території Вижницької громади

На Буковині поруч із майданчиком для тренувальних стрільб поранили 15-річного хлопця. Його доправили до лікарні, де хірурги його прооперували. Поліція Буковини розпочала розслідування обставин травмування неповнолітнього, повідомили в головному управлінні Нацполіції Чернівецької області.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За даними прокуратури, інцидент трапився на території Вижницького району 29 жовтня. Про вогнепальне поранення юнака повідомили медики травматологічного відділення лікарні, куди госпіталізували хлопця.

За попередньою інформацією, підліток був поблизу місця, де відпрацьовували вправи з вогневої підготовки. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події.



Хлопця прооперували, загрози його життю немає. Наразі він залишається в медичному закладі, де отримує необхідну допомогу.



Дані про подію слідчі поліції внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю). Поліція Буковини закликає громадян не наближатися до місць проведення навчально-тренувальних стрільб та не заходити на їх територію.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати