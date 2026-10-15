Зниклу жінку знайшли в криниці

У селищі Щирець на Львівщині водолази витягли з криниці тіло зниклої безвісти 56-річної місцевої мешканки.

Як повідомили у четвер, 15 жовтня, в Центральній рятувально-водолазній службі Львівської області, 8 жовтня на запит поліції водолази аварійно-рятувальної маневреної групи провели обстеження водойми у селищі Щирець Львівського району з метою пошуку безвісти зниклої 56-річної громадянки Л., яка 7 жовтня вийшла з дому і не повернулася.

Згодом тіло жінки водолази спільно з працівниками ДСНС підняли з криниці.