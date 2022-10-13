Неподалік села Крижова Горохівської громади поліція виявила тіло жінки, яку розшукували майже два тижні. На тілі слідів насильницької смерті не виявили. Що стало причиною смерті, з'ясують судмедексперти.

Зазначимо, що 81-річна мешканка села Крижова Горохівської громади Ніна Четвержук пішла з дому ще 1 жовтня. Поліція оголосила її у розшук 3 жовтня. На зв'язок жінка не виходила, її мобільний телефон був вимкнений.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, зниклу жінку знайшли за майже два тижні після зникнення. Її тіло виявили правоохоронці під час відпрацювання неподалік її рідного села.

На тілі слідів насильницької смерті не виявили. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «раптова смерть».