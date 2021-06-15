79-річна жінка втекла з Ужгородської райлікарні

Поблизу залізничної станції у селі Минай Ужгородського району виявили тіло 79-річної жінки, яка в листопаді 2020-го втекла з Ужгородської районної лікарні. Місцеві жителі знайшли її ввечері понеділка, 14 червня, впізнала загиблу її донька.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Закарпаття, жінка від листопада 2020-го офіційно перебувала у розшуку. Втім, причини втечі з лікарні невідомі. Знайшли 79-річну жінку жителі села Минай. Правоохоронці уточнюють, що на тілі жінки немає слідів насильницької смерті.

«Жінку опізнала її донька. Вона ж повідомила про те, що її мама самовільно покинула районну лікарню у листопаді минулого року. Жінка вважалась зниклою безвісти, перебувала у розшуку. Слідів насильницької смерті на тілі не виявлено», – зазначила речниця поліції Закарпаття Анна Дан.

За її словами, наразі тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті жінки.