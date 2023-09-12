Управління Стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що українські військові успішно атакували базу російських окупантів у селищі Луганське Донецької області. Атака відбулася ще вранці в понеділок, 11 вересня, але військові розповіли про неї у вівторок.

Як сказано в повідомленні, було знищено пункт базування екіпажів безпілотників Zala та «Ланцет». На відео, яке опублікував Стратком ЗСУ, видно, що ЗСУ влучили по об'єкту, де перебували одночасно близько десятка окупантів. Скільки з них загинули - наразі невідомо.

Раніше ЗСУ показали, як нищать російську техніку під Соледаром Донецької області.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили близько 550 росіян, 33 ворожі артилерійські системи, чотири РСЗВ та іншу техніку.