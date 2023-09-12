Знищена російська військова техніка

Українські військові продовжують ефективно нищити ворожу техніку в районі захопленого Соледара у Донецькій області. Відповідне відео оприлюднили ввечері 11 вересня на сторінці Сухопутніх військ ЗСУ у Facebook.

«Під Соледаром українські воїни продовжують знищувати техніку окупантів», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що такого результату досягнуто завдяки спільній координації аеророзвідників 30-ї окремої механізованої бригади «Команда Вялого» та їхніх побратимів із інших військових підрозділів.

«FPV-камікадзе в руках наших військових дуже ефективні», – додав додали в Сухопутніх військах ЗСУ.

Згідно зі звітом, наші захисники знищили з допомогою ударних дронів ворожий танк, радянський зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», «КамАЗ», два вантажні автомобілі типу «Урал» і чимало бронетехніки окупантів.

За даними Генштабу, Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Зокрема, вони мали успіх у районі Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області.