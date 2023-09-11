Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов стверджує, що після операції з перегоном до України російського гелікоптера Мі-8 кількість російських військових, які хочуть здатися у полон в межах проекту «Хочу жити», зросла на 70%.

«Є великий стрибок за лінією "Хочу жити" окремо і за іншими каналами зв’язку. Після успішної операції "Синиця" з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій», – сказав Юсов у ефірі «Радіо Свобода» в понеділок, 11 вересня.

За його словами, цей «стрибок» відбувся приблизно на 70% за день.

Юсов також прокоментував інформацію, яка нещодавно поширилася в українських і російських соцмережах. У цих повідомленнях йшлося про те, що російському пілоту, який пережене в Україну МіГ-31 з ракетою «Кинджал» на борту, ГУР нібито виплатить 2 млн доларів і надасть документи будь-якої країни НАТО на вибір для всієї родини. Коментуючи це, Юсов заявив, що інформація має більше «характер легенди та народної ініціативи». «Але, звичайно, винагорода за МіГ буде», – сказав він.

23 серпня стало відомо, що військова розвідка Міноборони виманила російський військовий гелікоптер Мі-8, який сів на українському аеродромі. Начальник ГУР Буданов розповів, що льотчик російського гелікоптера, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, а його родину непомітно перевезли до України. Інші члени екіпажу не знали про це і намагалися тікати, їх ліквідували. Як винагороду російський пілот отримав 500 тис. доларів.