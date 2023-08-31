Походження вилучених танкових двигунів невідомо

Служба безпеки України заявила, що спільно з поліцією викрила групу підприємців, які намагалися продати Збройним силам України партію танкових двигунів за завищеною вартістю. Про це правоохоронні органи повідомили в четвер, 31 серпня.

За інформацією СБУ, учасники групи мали намір запропонувати Міністерству оборони купити 80 двигунів для танків за більш ніж 77 млн грн, хоча ринкова вартість такої партії становить близько 24 млн грн. Під час обшуків на складах компанії вилучено танкові двигуни (зокрема до танків Т-72), прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки. В поліції уточнили, що власники повідомили, що майно нібито було придбане у 1998 році, утім під час подальшого розслідування їхня версія щодо його походження не підтвердилася. Таким чином на двигуни та інше обладнання було накладено арешт.

З ініціативи правоохоронців вилучені комплектуючі передано на потреби ЗСУ. СБУ заявляє, що продовжує розслідування для встановлення всіх обставин та відповідальних. При цьому в повідомленні нічого не сказано про оголошення підозр власникам вилученого майна.