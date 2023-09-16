Міністерство оборони США передало українській армії 3D-принтери промислового рівня, які можуть друкувати запчастини до техніки прямо на полі бою. Навчання користуванню цими пристроями українські воїни завершили минулого тижня, повідомив заступник міністра оборони США з питань закупівель Вільям ЛаПлант.

За його словами, які цитує «Голос Америки», постачання таких принтерів значно прискорить процес ремонту техніки та відкриє нові можливості. Він уточнив, що промислові 3D-принтери США доставили в Україну ще минулого місяця. Один такий принтер має розмір, як вантажівка. ЛаПлант уточнив, що поява цих принтерів змінює ситуацію, адже вони прискорюють процес та відкривають нові можливості.

«Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виробляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах», – заявив ЛаПлант.

Також він додав, що після початку російського вторгнення українці почали самостійно друкувати 3D запчастини. Спочатку українці друкували власні 3D-деталі, не маючи пакетів технічних даних.

«Знаєте, як кажуть, коли твоя країна зазнає екзистенційної атаки, закони про інтелектуальну власність лише трохи мають значення. Також ми навели з цим порядок разом з іншими країнами. Тепер у них є всі пакети технічних даних», – розповів ЛаПлант.