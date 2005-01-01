Звільнений за катування затриманої львівський поліцейський повернув собі посаду через суд

У лютому 2017 року поліцейський Дмитро Головатий вирішив покарати нетверезу відвідувачку залізничного вокзалу

Звільнений за підозрою у катуванні і нанесенні побоїв відвідувачці залізничного вокзалу львівський поліцейський через суд повернув собі посаду у Нацполіції. В оприлюдненій 20 березня постанові Львівського апеляційного адмінсуду вказано, що позов поліцейського повністю задовольнили, оскільки у справі щодо катування затриманої жінки досі немає вироку.

Працівника Залізничного відділу поліції Львова Дмитра Головатого звільнили через інцидент, який відбувся на львівському залізничному вокзалі ще у лютому 2017 року. Згідно з матеріалами досудового розслідування, тоді Дмитро Головатий разом із своїм колегою затримали на вокзалі жінку і вирішили її «покарати за перебування в громадському місці у стані алкогольного сп'яніння».

«Дмитро Головатий та інший працівник поліції безпідставно доставили у службове приміщення Залізничного відділу поліції жінку, яка перебувала у громадському місці в стані алкогольного сп'яніння (за що адміністративної відповідальності чинним законодавством не передбачено), і там без будь-яких законних підстав, усупереч її волі, незаконно утримували її та заподіяли їй тілесні ушкодження», – йдеться у матеріалах досудового розслідування.

Наприкінці травня 2017 року прокуратура офіційно оголосила про підозру Дмитру Головатому і після цього керівництво Нацполіції почало службове розслідування інциденту. У липні 2017 року, зважаючи на висновки цього розслідування, Дмитра Головатого звільнили із служби в поліції (сам поліцейський відмовився надавати пояснення щодо інциденту на вокзалі).

Втім, розгляд справи про катування затриманої досі не завершений. Тож, зважаючи на відсутність вироку, Львівський апеляційний адмінсуд задовольнив позов звільненого поліцейського і зобов'язав Нацполіцію поновити його на старій посаді. Цікаво, що Львівський окружний адмінсуд, який розглядав цю справу в першій інстанції, у грудні 2017 року відмовив Дмитру Головатому у задоволенні цих вимог.

«У матеріалах справи відсутня інформація про наявність обвинувального вироку суду відносно Дмитра Головатого. Порушення службової дисципліни, яке відображене у висновку службового розслідування, пов'язане виключно із обвинуваченням Дмитра Головатого у вчиненні кримінального правопорушення. Враховуючи це, апеляційний суд вважає, що факт затримання та повідомлення Дмитру Головатому про підозру не свідчить про вчинення ним дисциплінарного проступку та не може бути підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності», – вказано у постанові суду.

Окрім поновлення на роботі Дмитро Головатий домігся і компенсації 50 тис. грн за час вимушеного прогулу.

Додамо, що поліцейських, які працюють на головному залізничному вокзалі Львова, не вперше підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень. У лютому 2017 року на вокзалі за підозрою у хабарництві, здійсненні крадіжок та нанесенні тілесних ушкоджень також затримали групу правоохоронців. Судячи з усього, Дмитро Головатий не фігурував у цій справі, оскільки тоді йшлося про працівників відділу моніторингу, а він був працівником відділу превенції Залізничного відділу поліції.