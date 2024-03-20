Організатора незаконної схеми затримали правоохоронці після отримання ним коштів

Правоохоронці викрили 19-річного львів’янина, який організував канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це у середу, 20 березня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Правоохоронці встановили, що 19-річний львів’янин, за гроші, планував допомогти військовозобов’язаному виїхати за кордон. Він пообіцяв виготовити фіктивні документи про статус багатодітного батька. За фальшиві документи підозрюваний вимагав 10 тис. доларів. Поліція затримала 19-річного львів’янина після отримання грошей у центрі міста поблизу оперного театру на проспекті Свободи.

фото прокуратури

Слідчі поліції повідомили 19-річному львів’янину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 ККУ («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.