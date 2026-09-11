Підозрюваний у зґвалтуванні сплатив заставу і перебуває на волі

Прокурори скерували до суду справу про зґвалтування 17-річної дівчини у селі Зимна Вода біля Львова, яке сталося 15 квітня 2026 року. Підозрюваним є місцевий мешканець 21-річний Валентин Дітчук. Щодо іншого фігуранта, який теж може бути причетним до зґвалтування, матеріали виділені в окреме провадження.

Як повідомили в п’ятницю, 11 вересня, у прокуратурі Львівщини, обвинувальний акт щодо 21-річного мешканця, який у середині квітня цього року, скориставшись безпорадним станом дівчини, зґвалтував її, передали до суду.

«Встановлено, що обвинувачений перебував у компанії знайомих у себе вдома, де разом із ними була й 17-річна потерпіла. Обвинувачений давно знав дівчину через спільних знайомих, тому точно усвідомлював її неповнолітній вік. Надалі він скористався тим, що потерпіла заснула внаслідок вживання алкоголю», – йдеться в повідомленні прокурорів.

За даними слідства, на момент зґвалтування дівчина була непритомна через дію алкоголю, не усвідомлювала, що відбувається навколо, та не могла опиратися. Прокинувшись і повернувшись додому, потерпіла зрозуміла що сталося, та через важкий психологічний стан спочатку довірилася матері подруги, яка й допомогла їй звернутися до правоохоронців.

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Під час розслідування правоохоронці також перевірили версію щодо можливого підмішування токсичних чи наркотичних речовин. За висновками експертиз, у крові дівчини їх не знайшли.

Обвинуваченому інкримінують зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 ККУ). Щодо іншого фігуранта, який може бути причетний до зґвалтування потерпілої, матеріали справи виділені в окреме провадження. Досудове розслідування у цій справі ще триває (ч. 3 ст. 152 ККУ).

«Закон трактує згоду виключно як свідоме та вільне рішення. Безпорадний стан чи вплив алкоголю позбавляють можливості таку згоду надати, що є ключовим фактором при правовій оцінці будь-яких епізодів. Звернення до правоохоронців – це перший крок до захисту», – прокоментувала справу ювенальна прокурорка у провадженні Яна Іванцова.

Зазначимо, справа набула значного розголосу після того, як підозрюваному у зґвалтуванні Валентину Дітчуку Пустомитівський райсуд дав змогу вийти під заставу у 500 тис. грн.