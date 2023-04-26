Автомобіль зазнав критичних ушкоджень, а його водій загинув

Неподалік Хмельницького автомобіль Mazda зіткнувся з відбійником. Внаслідок ДТП загинув 23-річний водій автомобіля, також важкі травми отримав 29-річний пасажир.

Аварія сталася сьогодні, 26 квітня, біля села Прибузьке Хмельницького району, повідомила прес-служба поліції Хмельниччини. Як встановили поліцейські, 23-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Mazda 6, допустив зіткнення із відбійником.

«У результаті ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події. 29-річного пасажира госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні», – йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, через що відбулось зіткнення, це встановлює поліція у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).