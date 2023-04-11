Чоловік влаштував шарпанину з поліцейськими під час затримання

Червоноградський міський суд 3 квітня визнав винним раніше судимого 27-річного місцевого мешканця за опір працівникам поліції. Вироком суду чоловікові присудили три роки в’язниці. Про завершення розгляду справи в суді повідомили в прокуратурі Львівщини.

За матеріалами справи, інцидент трапився 19 лютого 2021 року увечері біля кафе бару «Фігаро» на вул. Івасюка в Червонограді. 27-річний червоноградець разом з товаришем відпочивали у барі, випивали алкогольні напої, після чого відмовилися платити за замовлення. У результаті працівники бару викликали поліцію.

Підсудний, який був у нетверезому стані, спричинив з поліцейськими словесний конфлікт, що супроводжувався нецензурною лайкою, а згодом і шарпанину. Шарпав поліцейських за форменний одяг, при стробі затримання виривався та чинив фізичний опір. У результаті одному з поліцейських спричинив легкі тілесні ушкодження – садна, подряпини.

У суді обвинувачений свою вину визнав частково та розкаявся.

Суд визнав червоноградця винним в опорі працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків щодо охорони громадського порядку (ч. 2 ст. 342 ККУ) та присудив рік позбавлення волі. Оскільки він вже був засуджений у червні 2022 року, суд наклав два вироки та призначив кінцеве покарання у вигляді трьох років та трьох місяців позбавлення волі. Вирок ще не вступив у законну силу та може бути оскаржений в апеляції.