Чоловік не зміг пояснити своєї поведінки

Вночі 13 квітня на вул. Клепарівській у Львові розтрощили чотири автомобілі. Поліція затримала підозрюваного, це 32-річний безпритульний, уродженець Росії. Мотиви його поведінки встановлюють поліцейські.

«Близько 2-ї години ночі, патрульні отримали виклик від мешканця вулиці Клепарівської – він почув з вулиці звук розбиття скла. Небайдужий, визирнувши у вікно, побачив, як від припаркованих автомобілів відбігає невідомий. Чоловік назвав особливі прикмети та напрямок, куди побіг ймовірний зловмисник», – повідомили у патрульній поліції Львова.

фото патрульної поліції Львова

Інспектори зустріли схожого за описом чоловіка на вулиці Вільній, він спробував сховатися, але не встиг. 32-річного чоловіка супроводили у відділок. Він уродженець Росії, без постійного місця проживання.