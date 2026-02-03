Львів'янин передав хабар митнику і одразу був затриманий правоохоронцями

Поліцейські затримали 32-річного львів’янина, який передав працівнику митниці 1100 доларів за безперешкодне оформлення товару.

Як повідомили у вівторок, 3 лютого, у поліції та прокуратурі Львівщини, 32-річний львів’янин передав заступнику начальника митного оформлення одного з постів Львівської митниці неправомірну вигоду 1100 доларів за забезпечення безперешкодного митного оформлення та пропуску на територію України фотоелектричних елементів без огляду та без ідентифікації.

Отримавши пропозицію хабаря, митник звернувся до відділу внутрішнього контролю Львівської митниці. Після скерування відповідних матеріалів правоохоронцям, він уже діяв під їхнім контролем. 26 січня правоохоронці затримали хабародавця на проспекті Чорновола у Львові після того, як він передав митнику 1100 доларів.

Затриманому повідомили про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч.3 ст.369 ККУ). Хабародавцю загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.