35-річну молоду маму львівські лікарі рятували у новорічну ніч

В операційній

Лікарі ніколи напевне не знають, де вони зустрінуть Новий рік: у родинному колі чи за операційним столом. Випадків, коли замість келиха шампанського вони тримали в руках скальпель, чимало. Були вони і у практиці кардіохірурга, керівника клініки хірургії серця Львівського національного медуніверситету ім. Д. Галицького, професора Любомира Кулика.

35-річну жінку з Жидачівського району до Львівської обласної клінічної лікарні привезли 31 грудня прямо з пологового будинку. Два дні тому вона народила дитину. І за кілька годин до Нового року у пацієнтки виникли серйозні проблеми з серцем - її терміново треба було оперувати. Без операції вона могла Нового року й не зустріти.

Кардіохірургу Любомиру Кулику колеги з кардіохірургічного відділення зателефонували 31 грудня приблизно о 17.00, коли він встановлював у квартирі ялинку. Закріпити її так і не встиг, за нього це зробили рідні. Він входив до складу операційної бригади, яку терміново чекали у лікарні. Сюди госпіталізували молоду жінку, в якої діагностували гострий інфекційний ендокардит (запалення аортального клапану серця). Врятувати її могла лише термінова операція. І що швидше її проведуть, то кращим мав би бути результат.

«Ургентних бригад, які б цілодобово чергували у відділенні, у нас нема. Та є чітко визначені кардіохірурги, анестезіолог, перфузіолог, молодший медичний персонал, які за потреби можуть створити операційну бригаду у будь-який час . Доволі часто важкі хворі до нас поступають уночі, у вихідні чи святкові дні. І операції посеред ночі чи під ранок не є для нас щось унікальне, ми проводили їх не один раз. Але у новорічну ніч оперували вперше. Чи не нарікаємо? Хвороба не вибирає ні часу, ні місця. І ми рятуємо людей тоді, коли без нашої допомоги їм не обійтися, у будь-яку годину доби, у вихідні і святкові дні також. Знаєте, інколи спрацьовує ніби закон підлості – хвороба атакує людину в найнезручніший, найнеочікуваніший момент», - розповів ZAXID.NEТ кардіохірург Любомир Кулик.

До складу операційної бригади, яка мала оперувати Рузю (так звали пацієнтку) входило сім медпрацівників. Ті, що жили у Львові, добралися до лікарні швидше. Поки доїжджав медперсонал, що мешкає за межами міста, пацієнтку ретельно обстежували. Близько 20.00 вона була в операційній.

Хронічна інфекція, що тривалий час була в організмі жінки, за словами лікарів, добряче зруйнувала аортальний клапан серця. На стулках клапана утворилися нарости, які практично роз’їли його. А це призвело до серцевої недостатності, серце переповнилося кров’ю, кров накопичилася і в легенях, виникла задишка і пацієнтка могла дуже швидко померти. Їй терміново треба було замінити аортальний клапан.

Операція тривала майже п’ять годин. Коли уже все найскладніше було зроблено й операція практично закінчувалася, хтось з медсестер глянув на годинник: була 12.00. В Україні били куранти, до нас прийшов Новий рік.

«Ми за операційним столом привітали всіх з Новим роком і побажали один одному найважливішого в роботі операційної бригади: аби впродовж року всі операції закінчувалися так вдало, як оця. Життя молодої мами було врятовано», - згадує Любомир Кулик.

Цієї операції, як каже професор Любомир Кулик, він не забуде ніколи, хоч вона відбулася кілька років тому. І запам’яталася вона йому не своєю складністю.

«Після операції ми почали з’ясовувати, чому у зовсім молодої жінки виникло таке серйозне захворювання. Мене настільки потрясла причина, яка призвела до інфекційного ендокардиту, що я досі не можу забути обличчя цієї пацієнтки. За два дні до операції вона народила другу дитину, тож двоє дітей могли залишитися сиротами. А знаєте через що? Жінка мала 30 карієсних зубів, які були джерелом хронічної інфекції в організмі. Саме ця інфекція зруйнувала її аортальний кланан. Тож як тільки вона одужала після операції на серці, їй видали всі 30 хворих зубів», - каже Любомир Кулик.

Кардіохірурги, як каже Любомир Кулик, ніколи достеменно не знають, де і як зустрінуть Новий рік. Хочеться вдома, у колі родині, але обставини не рідко різко змінюють плани буквально за кілька годин до свята. Через деякий час після випадку з Рузею, 31 грудня, до кардіохірургічного відділення з гострою серцевою недостатністю, викликаною запаленням аортального клапана, термінового госпіталізували 30-річну жінку з Закарпаття. Її терміново треба було оперувати.

Під час обстеження кардіохірурги зрозуміли, що операція буде надскладна. У пацієнтки виявили три фактори, які робили оперативне втручання на серці дуже ризикованим. Перший: жінка була на 32 тижні вагітності, тож під час операції могла постраждати дитина. Другий: у неї діагностували важку анемію, при якій дуже ризиковано проводити операцію. І третій: за релігійними переконаннями пацієнтка категорично заборонила лікарям використовувати препарати крові і їх похідні, а без них при операціях на серці нерідко просто неможливо обійтися.

Відкласти операцію було неможливо, жінка і дитина могли померти. Оперувати за таких обставин дуже ризиковано, якщо щось піде не так, неприємностей не минути.

Як бути? Операційна бригада пішла на ризик і вже після операції в ординаторській пила шампанське, бо кардіохірургічній бригаді вдалося здійснити новорічне диво: і жінка, і дитина залишилися живими.

«Не повірите, але причиною хронічного джерела інфекції в організмі, яка призвела до запалення аортального клапана, у цієї молодої жінки також були карієсні зуби», - каже професор Любомир Кулик.

Чи вдасться кардіохірургам зустріти новий 2018 рік у колі родини? Невідомо, хоч дуже хочеться. Та вони готові до будь-яких викликів.