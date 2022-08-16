43-річний чоловік підібрав ключ до дверей офісу партії у Рахові

У Рахівському районі поліція затримала 43-річного мешканця Луганської області, який викрав з офісу політичної партії «Слуга народу» ноутбук і камеру спостереження. У чоловіка виявили ключ, яким він відчинив двері до приміщення. Крадену техніку зловмисник намагався вислати поштою. За скоєне чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення.

Як у вівторок, 16 серпня, повідомила прес-служба поліції Закарпатської області, виклик про крадіжку з офісу надійшов правоохоронцям від голови районного осередку однієї з політичних партій. Чоловік розповів, що з офісу зник робочий ноутбук та камера, що здійснювала відеоспостереження. У поліції назви партії не називають, проте з судячи з оприлюднених фото йдеться про представництво політичної партії «Слуга народу».

«Оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився 43-річний мешканець Луганської області. У чоловіка вилучили ключ, за допомогою його він проник до приміщення офісу, викрадену камеру спостереження та розшукано ноутбук, який він намагався поштою відправити на іншу адресу. У скоєному чоловік зізнався», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). За скоєне чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.