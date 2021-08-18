Роман Сігнаєвський зник 4 вересня 2018 року у Львові

Поліція міста Володимир-Волинський розшукує 46-річного Романа Сігнаєвського, який три роки тому поїхав на роботу до Львова та зник безвісти. З того часу жодної інформації про місце перебування чоловіка немає.

У Володимир-Волинському відділі поліції розповіли ZAXID.NET, що 46-річний житель села Брочичі Горохівського району Волинської області Роман Сігнаєвський зник 4 вересня 2018 року. Своїм родичам він розповідав, що працює охоронцем у магазині у Львові. Того дня він сказав, що їде до Львова отримати зарплату і повернеться, однак додому більше не приїхав і зв’язок з ним обірвався. Мама чоловіка звернулася з заявою в поліцію, зниклого оголосили в офіційний розшук. У зниклого волинянина також є дорослі діти та брат.

Востаннє знайомі Романа Сігнаєвського нібито бачили його у Львові навесні 2019 року поблизу одного з ринків. За їх словами, чоловік був неакуратний, неголений, можливо, бомжував.

Волинські поліцейські організовували поїздку до Львова, шукали зниклого в пунктах обігріву та нічліжках, однак безрезультатно. Поліція Володимир-Волинського просить усіх небайдужих допомогти розшукати чоловіка.