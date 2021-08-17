Ростислава Озарка підозрюють у зґвалтуванні знайомого чоловіка

Львівська поліція розшукує 48-річного мешканця Львова Ростислава Озарка, якого підозрюють у зґвалтуванні 33-річного львів’янина. Підозрюваний вчинив сексуальне насильство щодо свого знайомого, а тепер переховується від правоохоронців. Після розголосу він таки вийшов на зв'язок з поліцейськими та має прибути в райвідділ, щоб надати пояснення у справі.

У Львівському районному управлінні поліції розповіли ZAXID.NET, що інцидент трапився на початку серпня цього року на вул. Богдана Хмельницького у Львові – в районі АС-2. Того дня 48-річний Ростислав Озарко зустрів 33-річного знайомого, теж львів’янина, з яким до того бачилися кілька разів. Чоловіки разом посиділи у барі, розпивали алкоголь. Після цього Ростислав Озарко запросив 33-річного львів’янина до свого помешкання на вул. Богдана Хмельницького, де його зґвалтував.

Постраждалий чоловік звернувся з заявою до правоохоронців. Підозрюваний у зґвалтуванні від поліції переховується. Його оголосили в розшук.

Усіх, хто має інформацію про місце перебування розшукуваного, просять повідомляти в поліцію за номером 096 3458539 або 102.

P.S. Після оприлюднення інформації про розшук, як повідомили в поліції, підозрюваний у зґвалтуванні Ростислав Озарко вийшов на зв'язок з поліцейськими та запевнив, що готовий прибути з адвокатом і надати пояснення.