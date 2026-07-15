У листопаді 2024 року кримець добровільно уклав контракт зі ЗС РФ

Суд визнав винним 57-річного жителя окупованого Сімферополя, який воював проти України у складі російської армії на Куп’янському напрямку. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це 15 липня повідомив Офіс генерального прокурора.

Прокурори довели, що у листопаді 2024 року кримець добровільно перейшов на бік ворога. У підмосковній Балашисі він уклав контракт з Міноборони країни-агресора. Після проходження курсу базової військової підготовки його розподілили до 121 мотострілецького полку 68 мотострілецької дивізії 6 загальновійськової армії ЗС РФ (в/ч 50183).

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Пізніше зрадника перекинули на Куп’янський напрямок, де він виконував бойові завдання проти Сил оборони України. 24 квітня 2025 року українські військові взяли його в полон поблизу Куп’янська.

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Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).