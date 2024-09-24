У багатьох десертах, включаючи цукерки з лікером, часто свідомо використовують алкоголь

Зазвичай ми вважаємо, що алкоголь міститься тільки в алкогольних напоях, однак він також може бути в складі звичайних продуктах, які ми щоденно вживаємо. Це відбувається через додавання спирту під час виробництва або через природний процес бродіння певних інгредієнтів. Pixel пише про 8 продуктів, які містять у собі спирт.

Кефір, айран, тан, кумис

Ці напої виготовляються шляхом молочного та спиртового бродіння. Під час цього процесу утворюється вуглекислий газ, який виділяється у вигляді бульбашок і забезпечує легку газованість, та етиловий спирт, який залишається в продукті. У кисломолочних продуктах зазвичай міститься від 0,07% до 0,2% спирту, але цей вміст може зрости до 3% при тривалому зберіганні при кімнатній температурі.

Квас

У цьому напої вміст алкоголю трохи вищий, ніж у молочних продуктах, тому його намагаються обмежити до 1,2%. Проте при домашньому приготуванні квас може містити до 3% алкоголю.

Фрукти

Коли продукти починають перезрівати, в них запускається процес бродіння. Це особливо помітно на прикладі бананів: у стиглому стані вони містять лише невелику кількість етанолу, але коли вже мають чорну шкірку, вміст етанолу значно зростає. Таким чином, п’ять перезрілих бананів містять приблизно стільки ж спирту, скільки 250 мл пива.

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Фруктові соки

Процес ферментації починається після відкриття упаковки і прискорюється при зберіганні напою при кімнатній температурі. Дослідження показують, що вміст алкоголю в різних соках може досягати 1%: у виноградних – від 0,29% до 0,88%, у яблучних – від 0,06% до 0,66%, у апельсинових – від 0,16% до 0,73%. Тому дуже важливо зберігати відкриті соки в холодильнику, оскільки низька температура пригнічує ферментацію.

Соєвий соус

Ще один продукт ферментації, де в реакцію входять соя, пшениця та сіль. Соус, зроблений за класичним рецептом, може містити від 1,5 до 2% алкоголю.

Соління

Мариновані огірки, помідори та квашена капуста містять невеликі кількості алкоголю, що утворюється внаслідок окислення та бродіння. Це одна з причин, чому вони так популярні як закуска до міцного алкоголю: високоградусні напої закушуються овочами з низьким вмістом алкоголю.

Випічка

У багатьох десертах, включаючи цукерки з лікером, часто свідомо використовують алкоголь. Він робить пісочне тісто більш ніжним та хрустким. Під час випікання більшість алкоголю вивітрюється, проте малий відсоток може залишитись.

Сирний фондю

Алкоголь у сирі запобігає його згортуванню, тому в фондю часто додають спиртне, щоб поліпшити смак страви.

Чи можна сп’яніти від «спиртових» продуктів

Теоретично це можливо. Однак потрібно докласти значних зусиль, оскільки вміст алкоголю в них є дуже низьким. Наприклад, для досягнення ефекту, як від 400 мл вина, потрібно випити 11 літрів кефіру. І з бананами ситуація не простіша: дорослій людині потрібно з'їсти близько 20 перезрілих фруктів, щоб відчути наявність алкоголю. Лише після цього можлива втрата координації та сповільнення реакції, подібно до вживання алкогольних напоїв.