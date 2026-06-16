75-річний пенсіонер заманив дитину до свого помешкання та вчинив розпусні дії

Поліцейські повідомили про підозру 75-річному мешканцю Стрийського району, який вчинив розпусні дії щодо 11-річної сусідки. Пенсіонер заманив дівчинку у свій дім під приводом пригощання.

Як повідомили у вівторок, 16 червня, у прокуратурі та поліції Львівщини, інцидент трапився у червні цього року в одному з сіл Стрийського району. Увечері 11-річна дівчинка каталася на велосипеді по вулиці, коли її покликав сусід. Чоловік запропонував пригостити дитину. Оскільки сусіда дівчина знає давно, то без пересторог зайшла у дім.

«Як тільки вона переступила поріг, чоловік замкнув двері зсередини. Скориставшись безпорадністю і страхом дитини, він змусив її роздягнутися та вчинив розпусні дії для задоволення власної статевої потреби. Дівчина почала плакати та голосно кричати», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Крик почув брат підлітки, який помітив її несподіване зникнення і шукав сестру. Хлопець покликав на допомогу матір. Мама дівчинки з односельчанкою вибили двері та врятували дитину. У помешканні кривдника вона провела приблизно 20 хв.

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Правоохоронці, які прибули на виклик, затримали пенсіонера. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої (ч. 2 ст. 156 ККУ). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

«Захист дітей є нашим спільним пріоритетом, тому важливо відкрито навчати дітей правилам безпеки, адже кривдник може бути будь-якого віку чи ступеня знайомства. У випадках насильства звернення по допомогу завжди є правильним і сміливим кроком», – зазначив прокурор у провадженні Анатолій Кручок.