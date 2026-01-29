Інцидент стався влітку 2025 року у селі Деревня Жовківської громади

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Сокаля, батькові чотирьох дітей, який у липні 2025 року в селі Деревня Жовківської громади уночі пробрався в будинок сусідів з ножем та вчинив сексуальне насильство щодо неповнолітньої дівчини. Винуватцю присудили п’ять років позбавлення волі.

За матеріалами справи, інцидент трапився 26 липня 2025 року близько 1:00 ночі. Обвинувачений, перебуваючи у нетверезому стані, зайшов у будинок до сусідів, потрапив у кімнату, де спала неповнолітня зі своєю молодшою сестрою. При цьому він нахилився до потерпілої та почав цілувати її в губи, гладити по грудях та сідницях, намагався торкатися статевих органів.

За матеріалів справи відомо, що діти проживали з дідусем та бабусею, оскільки батьки перебували на заробітках за кордоном.

Під час досудового розслідування постраждала дівчина розповіла, що тої ночі прокинулася від того, що обвинувачений її цілував, гладив. Вона дуже злякалася і почала кричати, після чого він на неї ліг і почав затуляти рот. Від крику прокинулася сестра, яка також почала кричати і обвинувачений втік, залишивши у кімнаті тапки та кепку.

Обвинувачений у суді свою вину визнав та розкаявся. Він заявив, що тої ночі вживав алкоголь та був «як в тумані». Як він опинився в будинку сусідів, пояснити не міг, лише зазначив, що цілував неповнолітню, думаючи, що це його спімешканка. Також не зміг пояснити, де в нього взявся ніж, але запевнив, що насильницьких дій вчиняти не збирався. Просив суд його суворо не карати, оскільки має на утриманні четверо неповнолітніх дітей. Наголосив, що може навіть переїхати проживати в іншу місцевість, щоб не бачитись із потерпілими, а також може піти в ЗСУ.

Мама постраждалої дівчини в суді розповіла, що жителі села неодноразово скаржилися на обвинуваченого, що він ходить попід вікнами. З цього приводу вона зверталася до його матері та цивільної дружини, щоби навели з ним лад, однак вони їй відповіли, що нікуди його не посилають.

Мама обвинуваченого зазначила, що її син з дитинства хворий на епілепсію, у зв’язку з цим має інвалідність та проходить лікування, має цивільну дружину та четверо дітей. Того вечора син пішов за сигаретами та не повернувся. Згодом родичі довідалися, що його затримала поліція.

Суддя Руслан Зеліско визнав обвинуваченого винним у проникненні в чужий будинок та вчиненні сексуального насильства щодо неповнолітньої (ч. 1 ст. 162 та ч. 3 ст. 153 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.