У магазині на вул. Розточчя, 168 зафіксували порушення карантину

Шевченківський районний суд Львова оштрафував адміністраторку продуктового магазину у мікрорайоні Збоїща за невакциновану продавчиню. Марія Чернецька має сплатити 17 тис. грн за порушення карантину.

Як вказано у судовій постанові, 21 жовтня моніторингова група виявила у продуктовому магазині на вул. Розточчя, 168 працівницю без сертифіката про вакцинацію та негативного ПЛР-тесту. Поліція склала протокол на адміністраторку магазину Марію Чернецьку, адже саме вона допустила невакциновану працівницю до роботи.

Під час розгляду справи Марія Чернецька визнала свою провину і заявила, що її підлегла вакцинувалась на наступний день після візиту поліції.

Суддя Шевченківського райсуду Ірина Зима, яка розглядала цю справу, визнала Марія Чернецьку винною у порушенні карантину і оштрафувала її на 17 тис. грн. Цю постанову суду ще можна оскаржити в апеляції.