На Рівненщині фірма «Західна агровиробнича компанія» уклала угоду про оренду ділянки з померлою жінкою. Встановлено, що власниця території померла за рік до того, як був підписаний договір. Коли спадкоємець дізнався, що земельна ділянка незаконно перебуває в оренді, подав позов до суду з вимогою повернути йому території. Ці вимоги суди задовольнили.

Як пояснив у суді Назарій К., попередня власниця ділянки померла в травні 2017 року. За чотири роки після цього чоловік отримав територію у спадок. Йдеться про землю для ведення особистого селянського господарства, площею в 1,1 га.

Але, як виявилось, за рік після смерті жінки між нею та агрофірмою «Західна агровиробнича компанія» був укладений договір на оренду ділянки. Угода мала діяти сім років, до 2025 року.

Спадкоємець подав позов до суду з вимогою повернути йому земельну ділянку та скасувати державну реєстрацію права оренди на цю територію.

У грудні Здолбунівський суд ці вимоги задовольнив. Однак представник фірми не погодився з рішенням та подав апеляцію, наполягаючи, що угодда чинна. «Пояснює, що дата на договорі оренди могла бути проставлена після його укладення, що не виключає підписання договору спадкодавцем. Просить суд скасувати оскражуване рішення та ухвалити нове про відмову у задоволенні позову», – наводять аргументи фірми у постанові суду.

Про рішення Рівненського апеляційного суду в цій справі стало відомо у четвер, 6 квітня, після повідомлення прес-служби установи. Суддя Степан Шимків вирішив не задовольняти апеляційну скаргу, дійшовши до висновку, що Здолбунівський суд прийняв правильне рішення.

«Апеляційний суд погодився з позицією суду про те, що відповідач володіє спірною земельною ділянкою за відсутності вчиненого правочину, а це порушує права позивача як власника, позбавляє його права вільно розпоряджатися та користуватися земельною ділянкою, зокрема, передавати в оренду для обраного ним орендаря», – йдеться у повідомленні. Постанова суду вже набрала законної сили, але агрофірма може оскаржити її у касаційній інстанції.

Згідно з інформацією на YouControl, фірма «Західна агровиробнича компанія» зареєстрована в 2017 році. Її основний вид діяльності – вирощування зернових культур. Власником підприємства є американець італійського походження Ніколас Піацца.