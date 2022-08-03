Йдеться про ТРЦ «Млинівський», що перехресті вулиць Макарова та Млинівської у Рівному

Рівненський міський суд постановив стягнути 662 тис. грн заборгованості з власників ресторану та ТРЦ на вулиці Макарова у Рівному. З 2019 року вони користувались земельною ділянкою, не сплачуючи за це грошей. Щодо цього інциденту прокуратура звернулась до суду і виграла справу.

Про вирок Рівненського міського суду стало відомо у середу, 3 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановило слідство, з травня 2019 року у власності відповідачів перебували ресторан та ТРЦ на вулиці Макарова, 60. Однак право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, не було оформлено та жодних грошей за її використання до міського бюджету не надходило.

Таким чином місцевий бюджет недотримав кошти у розмірі 662 тис. грн за користування землею комунальної власності площею 0,48 га.

20 липня суд прийняв рішення у цій справі. «Рівненський міський суд задоволив позовну заяву Рівненської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Рівненської міської ради до власників торгового центру та закладу громадського харчування про стягнення безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою», – зазначає прокуратура.

Відповідачем у справі було підприємство «Грін-буд», кінцевим бенефіціарним власником якого, згідно з даними на YouControl, є Володимир Ковалець.

Додамо, що на розі вулиць Макарова та Млинівської, згідно з даними із відкритих джерел, знаходиться ТРЦ «Млинівський». Також за цією адресою розміщений ресторан кавказької кухні «Кінза».