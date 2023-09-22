Востаннє активісти мітингували за вступ України до НАТО в липні

У період з 22 до 24 вересня у низці міст Європи та США українські та місцеві активісти проведуть серію мітингів під гаслом «Забезпечте Україні перемогу! Запросіть Україну в НАТО!». Про це повідомили організатори акції.

«Згадані акції відбудуться на продовження кампанії #UkraineNATO33rd, що відбулася в липні цього року. Вона була приурочена до вільнюського саміту НАТО та включала 33 демонстрації у різних країнах-членах цього військово-політичного блоку, що проводились з вимогою надати Україні офіційне запрошення до Альянсу», – сказано в повідомленні.

Серед координаторів акції є громадський рух Communities Army of Ukraine. Його представники наголосили, що керівництво країн-членів НАТО мають не зволікати і запросити Україну до свого складу. Таким чином, на їхню думку, Україна мала б стати 33-ю у цій організації, що, в свою чергу, слугуватиме запорукою швидкого закінчення кровопролитної війни, а також гарантією безпеки для усього цивілізованого світу перед можливими майбутніми ескалаціями чи збройними вторгненнями Росії.

Як розповіли організатори, під час акцій буде використано тематичну графіку – стилізовану під український тризуб зірку Північноатлантичного Альянсу з чотирма променями та числом 33, а також зображення мостів, що з’єднують Україну та НАТО. Зокрема, у Німеччині мітинги відбуватимуться у партнерстві з ініціатором кампанії #bridges2NATO (мости до НАТО) – німецькою неурядовою організацією We are Europe. Активісти у ФРН планують зібратися саме на мостах своїх міст та, серед іншого, просити уряд цієї країни не припиняти допомогу і поставити Україні далекобійні ракети Taurus.

Наразі організатори повідомляють про те, що відповідні мітинги заплановані, зокрема, у чотирьох містах Німеччини (Бонн, Дюссельдорф, Гамбург, Майнц), Португалії (Лісабон), США (Остін, Техас) та Франції (Гренобль).

Нагадаємо, у вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Для того, щоб стати членом Альянсу, Україні потрібно пройти кілька етапів: запрошення, схвалення, виконання вимог і реформування своїх збройних сил відповідно до стандартів НАТО, схвалення та ратифікація парламентами усіх країн-членів НАТО, а потім – сам вступ. Наразі, після цьогорічного вступу до НАТО Фінляндії, членами Альянсу є 31 країна. Найбільш імовірно, що 32-членом військово-політичного блоку стане Швеція.