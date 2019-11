Американське видання The New York Times офіційно змінило написання Kiev на Kyiv

Замість російськомовної версії Kiev видання буде використовувати україномовну – Kyiv

Американське видання The New York Times офіційно перейшло на коректну назву української столиці, замінивши «Kiev» на «Kyiv». Про це повідомило на своїй сторінці у Facebook Посольство України в США.

«Після того, як влітку за зверненням Посольства Рада США з географічних назв прийняла рішення про заміну офіційної назви столиці України у міжнародній базі, низка всесвітньо відомих американських видань приєдналась до рекомендацій міжнародної акції #KyivNotKiev, затвердивши на своїх шпальтах оновлену назву. Серед них: Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal і тепер The New York Times», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що восени 2018 року Міністерство закордонних справ України запустило кампанію #KyivNotKiev, оскільки у радянські часи в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

За час кампанії десятки аеропортів світу почали писати назву української столиці коректно. А в червні 2019 року таку назву затвердила Рада США з географічних назв, інформацію з бази якої використовують усі аеропорти світу.