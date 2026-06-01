Замовником ремонту була Дядьковицька лікарня

Антимонопольний комітет України викрив змову двох будівельних компаній на тендері з капітального ремонту поліклініки у селі Дядьковичі Рівненського району. За узгоджені дії фірми оштрафували та позбавили права брати участь у публічних закупівлях протягом трьох років.

Відповідне рішення 29 травня ухвалила адміністративна колегія Західного міжобласного територіального відділення АМКУ. Під час розслідування у відомстві встановили, що учасники торгів узгоджували свою поведінку на етапі підготовки та участі в закупівлі, чим спотворили її результати.

Йдеться про тендер, оголошений у 2022 році Дядьковицькою лікарнею з центром паліативної допомоги. Закупівля стосувалася капітального ремонту будівлі поліклініки із заміною покрівлі та утепленням фасаду. Очікувана вартість робіт перевищувала 3,4 млн грн.

Участь у торгах брали ТОВ «Вінарт Трейд» і ТОВ «Будівельна компанія “Західміськбуд”». Перемогу здобула остання компанія, яка запропонувала виконати роботи за 3,47 млн грн.

Антимонопольний комітет визнав дії обох фірм порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що призвели до спотворення результатів торгів, і оштрафував кожну на 68 тис. грн. Окрім цього, протягом трьох років вони не зможуть брати участі у процедурах закупівель.

Додамо, що згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Будівельна компанія “Західміськбуд”» зареєстроване у серпні 2019 року в селі Зірне Рівненського району. Основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових приміщень. Власником компанії є Роман Козлюк.

ТОВ «Вінарт Трейд» зареєстроване у Рівному в серпні 2017 року. Підприємство також спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових приміщень. Його власником є Микола Новак.