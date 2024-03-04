На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), влада Росії маніпулює запропонованими Китаєм і Туреччиною переговорами для підриву подальшої міжнародної підтримки України. Про це йдеться у звіті ISW від 4 березня.

Аналітики зазначають, що Китай і Туреччина продовжують створювати власні переговорні платформи нібито для врегулювання ситуації в Україні, якими Кремль користується для просування власних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб перешкоджати подальшій міжнародній підтримці України.

Заступник міністра закордонних справ Росії Міхаїл Галузін і Спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Ху зустрілися в Москві, щоб обговорити бажання Китаю сприяти мирним переговорам між Росією і Україною.

Галузін і Лі зазначили, що «неможливо обговорювати врегулювання в Україні без участі Росії і без врахування інтересів Росії у сфері безпеки». Галузін і Лі додали, що «західні та українські ультиматуми і діалогові формати лише шкодять перспективам врегулювання і не можуть служити основою».

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно заявив, що Туреччина готова надати ще один майданчик для переговорів між Росією та Україною, який міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно відкинув 1 березня.

Після цього російські офіційні особи почали вкотре безпідставно звинувачувати Україну і Захід у відсутності мирних переговорів між Росією і Україною, незважаючи на численні публічні російські заяви, які свідчать про те, що Росія не зацікавлена в добросовісних мирних переговорах з Україною.

ISW продовжує вважати, що будь-які російські заяви про те, що Росія зацікавлена в мирних переговорах, є, швидше за все, спробою імітувати зацікавленість, щоб викликати упереджувальні поступки Заходу щодо українського суверенітету і територіальної цілісності та покласти відповідальність про переговори на Україну і Захід.